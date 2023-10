Twórcy "Chłopów" idą na całość. Nie jedna, a dwie szanse na Oscara

"Chłopami" zachwycili się najpierw amerykańscy dziennikarze, a potem polscy - na festiwalu filmowym w Gdyni. Jeszcze we wrześniu film w reżyserii Hugh i DK Welchmanów ogłoszono polskim kandydatem do Oscara. Kampania promocyjna filmu za wielką wodą ruszyła pełną parą. Jak podaje Deadline, prawa do dystrybucji filmu DK i Hugh Welchmanów wykupiło Sony Pictures Classics. Amerykańska firma odpowiada za wprowadzenie na ekrany m.in. takich filmów jak "Whiplash", "Ojciec" czy "Matki równoległe". W tym roku za ich sprawą do kin trafi także niemiecki kandydat do Oscara, "The Teachers' Lounge" Ilkera Çataka.