Debiut, nad którym pracował cztery lata. Polski raper L.U.C. stoi za porywającą muzyką do"Chłopów"

L.U.C., Łukasz Rostkowski: Nie jest to może takie wejście jak to z naszych dawnych teledysków, kiedy Chuck Norris wchodził rozbijając pięścią ścianę, ale faktycznie debiutuję przy okazji bardzo ważnego filmu. Było to spełnienie marzenia i to na wielu płaszczyznach. Po pierwsze: spotkałem w tej przygodzie bratnie dusze, które miłują otwartość i eklektyzm gatunkowy. To była wspaniała współpraca, sztuka ekstremalna z fantastycznymi ludźmi, w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku. To wcale nie jest oczywiste. Ani w świecie filmu, ani w świecie muzyki.