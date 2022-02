"Cyrano". Tyrion, to ty? Reżyser ostrzegał, że można uciec z sali. Niepotrzebnie

Joe Wright ze swoją ekipą serwuje coś zupełnie innego. "Cyrano" to film pełen przepięknych kadrów i doskonałych piosenek podanych w taki sposób, że widza nie przechodzą ciarki żenady, a prędzej zachwytu. Tak, kto by pomyślał, że Peter Dinklage śpiewający o niespełnionej miłości sprawi, że w oczach staną nam łzy? No nikt.