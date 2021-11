Tytuły robią wrażenie. Z najlepszymi filmami czekali do grudnia

HBO GO do swojej oferty wprowadzi w grudniu blisko 50 kinowych produkcji. Niektóre z nich będą pokazywane premierowo, inne po przerwie powrócą do serwisu. Pod względem komercyjnym najatrakcyjniejszym filmem jest bez wątpienia "Godzilla vs. Kong". Produkcja wytwórni Warner Bros. była pierwszym hollywoodzkim filmem, któremu udało się przezwyciężyć ciężki okres związany z pandemią oraz ograniczeniami sanitarnymi w kinach.