Ukradli setki milionów dolarów. Liczby robią wrażenie

Badania, które przeprowadziła firma Muso, doprowadzają czytelnika do przynajmniej dwóch wniosków. Po pierwsze, najchętniej nielegalnie kopiowane i oglądane są ekranizacje komiksów, a więc filmy adresowane do młodych osób, które biegle poruszają się w internecie. Na pewno nie jest to odkrywczy wniosek. Drugi może już jednak zaskoczyć.