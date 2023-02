Kubuś Puchatek w wersji dla dorosłych. Najbardziej "chory" film roku

Brytyjski horror ze względu na swój amatorski charakter zapewne nigdy nie trafiłby do amerykańskich czy polskich kin. Jednak niespodziewanie filmem zainteresował się meksykański dystrybutor, który postanowił wprowadzić go do rozpowszechniania w swoim kraju. Tam "Puchatek: krew i miód" stał się przebojem. W ciągu dwóch tygodniu zarobił blisko 950 tys. dol.