Ukraińska reżyserka pisze list do byłych rosyjskich przyjaciół. Ostro odpowiada na "wzruszające SMS-y"

"Wszystko, co wyżej napisałam, przeżywa i mówi każdy mój znajomy, już nawet nie wspomnę o tych, co o 8 rano po pierwszych rakietach poszli zaciągnąć się do wojska i ustawili się w kolejce do nieba, tak, że komisje poborowe żartują: 'jak służyć, to wszyscy chorzy, a jak walczyć z Rosjanami - to wszyscy nagle zdrowi', widzicie, jak bardzo wami gardzimy" - czytamy we wpisie ukraińskiej artystki, w którym poza odrazą do Rosjan, jeszcze wyraźniej wybrzmiewa duma ze swojego narodu.