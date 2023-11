"Ukraiński Braveheart" z Agatą Buzek bije rekordy. Pokazują go żołnierzom na froncie

"Dowbusz. Tajemnica czarnych gór" to drugi najbardziej dochodowy ukraiński film, jaki nakręcono tam po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. Produkcja kosztowała rekordowe 5 mln dol. Do tej pory film zarobił 2 mln dol., a zobaczyło go już 500 tys. widzów.