"Ukryta sieć": nadchodzi soczysty, mocny thriller. Jest już zwiastun

Jednym z autorów scenariusza filmu jest Jakub Szamałek. Przyznaje on, że jego ambicją przy pisaniu "Ukrytej sieci" było znalezienie sposobu, jak wpuścić do literatury nowe technologie, by stanowiły organiczny element narracji. Dlatego ucieszył się, że znalazł partnerów, których zainteresowało to samo w materii filmowej. Ideą twórców filmu nie była więc wierna adaptacja, tylko opowieść filmowa na podstawie książki.