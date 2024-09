Ukrywał przed rodziną straszną diagnozę. Marcin Bosak zdradza, co poradził mu ojciec

- Byłem w szpitalu, gdzie dowiedziałem się, że jest ze mną bardzo źle. Pojechałem do ojca i powiedziałem, że mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Będę ojcem i mam guza. Usłyszałem wtedy od ojca: "Jeżeli oni nie wiedzą, dlaczego z Tobą jest tak dobrze skoro jest tak źle, to schowaj te badania, bo to nie badania żyją, tylko człowiek żyje. I żyj" - wspomina Bosak.