Umięśniona ręka Natalie Portman. Zdjęcie z planu "Thor: Love and Thunder"

Tym razem dowiemy się, co się działo z Thorem po wydarzeniach z "Avengers. Koniec gry". Mityczny bóg piorunów musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdecydować, czy dalej chce być superbohaterem. A kandydatów do dzierżenia Mjolnira jak zwykle nie brakuje. Czytelnicy komiksów wiedzą, kto przejmie schedę po Thorze i że oznacza to akcję, humor i jazdę bez trzymanki.