Uwaga! Netflix podnosi ceny w Polsce. O ile i od kiedy zapłacimy więcej?

Nikt nie czekał, każdy wiedział, że to nadejdzie. Wszystkie z trzech dostępnych w Polsce pakietów abonenckich Netfliksa drożeją. Pakiet podstawowy (czyli plan, w którym abonent może oglądać vod tylko na jednym ekranie jednocześnie) kosztował do tej pory 29 zł, po podwyżce: 33 zł. Plan standardowy (z dość mylącą nazwą wobec poprzedniego), w którym abonenci mogą używać Netfliksa na dwóch urządzeniach jednocześnie, zdrożeje o 6 zł i będzie kosztować 49 zł. Trzeci i najdroższy pakiet to plan premium z jakością Ultra HD, HDR i dźwiękiem Dolby Atmos oraz możliwością oglądania treści na czterech urządzeniach jednocześnie. Po podwyżce o 7 zł będzie kosztować 67 zł.