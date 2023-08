"W nich cała nadzieja". Polskie postapo zaskoczyło widzów

O dziwo największą wadą produkcji jest scenariusz. Z racji wielu ograniczeń na ekranie pojawia się tylko Ewa i robot, któremu głos użyczył Jacek Beler. Zatem to na bohaterce spoczywa ciężar przedstawienia widzom świata i objaśnienia jej rzeczywistości, przez co w filmie panuje nadmierna ekspozycja słowna. Momentami można odnieść wrażenie, że Ewa rozmawia z widzem, a nie z robotem, bowiem to nam powinna (a może wcale nie?) wyjaśnić swoje racje. Zabrakło więc pola do domysłów, co bardziej zaangażowałoby widownię.