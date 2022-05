"Eo" Jerzego Skolimowskiego z nagrodą na festiwalu w Cannes

Dawniej to samo wyróżnienie trafiło do m.in. Andrzeja Wajdy za "Kanał", Jerzego Kawalerowicza za "Matkę Joannę od Aniołów" czy Krzysztofa Kieślowskiego za "Krótki film o zabijaniu". Jest to jednak nagroda drugiej kategorii poza najwyższym laurem, czyli Złotą Palmą. Ta powędrowała w tym roku do szwedzkiego reżysera Rubena Östlunda za film "Triangle of Sadness".