W tym kraju egzekucje to codzienność. Ojca reżyserki zgładzono bez wyroku

Żeby zrobić film w Iranie, trzeba dostać zgodę z ministerstwa kultury. Najpierw dostarcza się im scenariusz do akceptu. Oczywiście, to jest wersja lżejsza, bo gdy dostaje się pozwolenie wyjścia na plan, wtedy twórcy zazwyczaj dużo zmieniają i kręcą to, co naprawdę chcieli nakręcić. Potem jednak muszą dostać kolejną zgodę na pokazywanie filmów, więc w ten sposób cenzury i tak się nie udaje obejść. Tutaj sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Z reguły jeśli ministerstwo uzna, że to, co powstało, nie zgadza się z tym, co było w scenariuszu, wtedy zgoda na rozpowszechnianie filmu w kraju jest cofana. I to jest to, co przydarzyło się nam.