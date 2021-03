W "Wiadomościach" TVP zobaczyła swoje nazwisko. "To mnie dotknęło"

Annę Dereszowską można ostatnio oglądać w "Tajemnicy zawodowej", gdzie gra lekarkę, kochankę postaci granej przez Cezarego Pazurę. Pojawiły się więc sceny erotyczne, które były dla nich nie lada wyzwaniem. O kulisach pracy nad nowym serialem TVN opowiedziała w nowym odcinku "Odkrywamy karty". Co jeszcze zdradziła? Dereszowska odniosła się do zarobków aktorek, a także materiału "Wiadomości" TVP - "Dlaczego celebryci gardzą Polakami?", gdzie pojawiło się jej nazwisko. - Staram się nie angażować w sferę polityczną. To faktycznie mnie dotknęło. Byłam zdziwiona i zaskoczona - mówi. Posłuchajcie tej rozmowy.

