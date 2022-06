Wahadło odbiło w prawą stronę. Tak Ameryka przez lata spierała się o aborcję

Istota Sądu Najwyższego

Co się stało w piątek i dlaczego to tak istotna zmiana? Żeby to dobrze zrozumieć, trzeba zacząć od tego, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje zupełnie inny system prawny niż w kontynentalnej Europie. Bardzo ważne znaczenie, obok prawa stanowionego, tworzonego przez organy do tego powołane, czyli m.in. parlament federalny czy legislatury stanowe, mają w nim tzw. precedensy. To wyroki sądów różnych szczebli w sprawach dotyczących szczególnie ważnych kwestii społecznych czy politycznych.