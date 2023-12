Walka na śmierć i życie. Fabijański w roli bohatera narodowego

To nie był dobry weekend dla Sebastiana Fabijańskiego. Aktor po 11 sekundach zrezygnował z walki na gali Fame MMA, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony widzów. Czy zrehabilituje się w wyuczonym zawodzie? W sieci można zobaczyć zwiastun nowej produkcji z jego udziałem. Pojawił się także plakat do filmu "Powstaniec 1863".