Widzowie nie mogą się już doczekać. Najlepszy polski film roku

CEO SkyShowtime, Monty Sarhan, powiedział: - Zapowiadamy kolejne świetne filmy i seriale zaplanowane na 2024 rok. Oprócz najlepszych produkcji z Hollywood - w tym docenionego przez krytyków serialu SkyShowtime Original "The Curse" i wielkich kasowych hitów, takich jak "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" – w naszej ofercie znajdą się również lokalne tytuły, które mamy nadzieję zainteresują widzów na poszczególnych naszych rynkach. Nasz nowy serial oryginalny "Tatuażysta z Auschwitz", a także uznany przez krytyków polski film "Kos", to efekt naszego zaangażowania w dostarczanie naszym subskrybentom najbardziej wartościowej rozrywki na każdym z rynków.