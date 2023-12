Wanda Majerówna trafiła do domu opieki. Po śmierci Pietraszaka nie chciała żyć sama

Leonard Pietraszak to niezapomniany gwiazdor filmów "Vabank", "Vabank II, czyli riposta" oraz seriali "Czterdziestolatek" i "Czarne chmury". Aktor zmarł w lutym 2023 r. w wieku 86 lat. Do końca była przy nim żona Wanda Majerówna. Była aktorka ("Rodzina Leśniewskich", "Nie lubię poniedziałku", "Siedlisko") skończyła we wrześniu 91 lat i jak dowiedział się "Super Express", nie chciała mieszkać sama po śmierci męża.