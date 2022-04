Warto budzić się i zmartwychwstawać każdego dnia. Wywiad z Bartłomiejem Topą

Praca w piekarni jest jakimś luźnym nawiązaniem do chleba chrystusowego, który mój bohater piecze, rozmnaża i którym karmi. Te wszystkie czynności, których się podejmuje, są nacechowane refleksją i uśmiechem. Wokół niego dzieją się różne rzeczy, które obserwuje z uwagą i zainteresowaniem. Na przykład jeździ z Hindusami i rozwozi jedzenie, pomiędzy kolejnymi dostawami potrafi tańczyć i śpiewać w ich towarzystwie, zatrzymuje się przy jednym z domów, by zjeść z klientem kawałek pizzy, gdy ten go o to prosi. Odkrywa, jak wielką wartość ma kontakt z drugim człowiekiem i tym samym zachęca nas do pielęgnowania relacji z bliskimi, a także do uważności na otoczenie. Nie warto od tego uciekać, bo kiedy znajdziemy się w miejscu, gdzie już nie ma odwrotu ani szans na naprawę błędów, będziemy tego żałować. Wiele jest takich historii, gdzie ludzie na łożu śmierci ubolewają, że nie porozmawiali z najbliższymi, kiedy był na to czas.