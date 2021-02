Ważna informacja dla klientów Netfliksa. Pozostały już tylko godziny.

Na liście filmów przeznaczonych do usunięcia znalazły się m.in. trylogia "Spider-Man" Sama Raimi, dwie ekranizacje bestsellerowych powieści Dana Browna "Kod da Vinci" oraz "Anioły i Demony", a także gangsterski dramat "Nietykalni" z oscarową rolą Seana Connery’ego.

Jak zwykle pod koniec miesiąca Netflix przedstawił listę tytułów, które wkrótce znikną z jego bogatej oferty. 28 lutego z filmoteki serwisu streamingowego wypadnie blisko 40 filmów. Wśród nich wiele hollywoodzkich przebojów, ale również kilka oscarowych produkcji.

Miłośnikom dobrego kina może brakować słynnego filmu "Nietykalni". Zmarły niedawno Sean Connery miał w swoim dorobku wiele niezapomnianych ról, ale tylko kreacja w tym gangsterskim dramacie Briana De Palmy przyniosła mu nominację, a później Oscara (w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy). Do historii kina przeszła także świetna rola Roberta De Niro, który aby upodobnić się do Ala Capone przytył ponad 15 kg. Na szczególną uwagę zasługuje także muzyka Ennio Morricone, za którą otrzymał tylko kolejną nominację do Oscara. Aż trudno uwierzyć, że ten znakomity kompozytor na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej musiał czekać aż do 2016 roku ("Nienawistna ósemka").

The Untouchables (1987) Trailer #1 \| Movieclips Classic Trailers

Wiele wyróżnień otrzymał też sensacyjny obraz "Na linii ognia". Gwiazdą tej produkcji był oczywiście Clint Eastwood, ale tym razem – może raz jedyny – dał sobie "ukraść" film innemu aktorowi. Mowa tu o Johnie Malkovichu, który wcielił się postać zawodowego zabójcy, zamachowca, mistrza charakteryzacji. Malkovich za rolę w tym filmie był nominowany do Oscara i Złotego Globu.

John Malkovich - 1993 In The Line Of Fire Trailer

Filmem docenionym przez krytyków była także "Gorączka sobotniej nocy", która okazała się przełomowa dla Johna Travolty. Aktor po raz pierwszy został wówczas nominowany do Oscara. Na drugą nominację musiał czekać blisko dwadzieścia lat ("Pulp Fiction"). "Gorączka sobotniej noc" stała się także jednym z największych kinowych przebojów lat siedemdziesiątych. A w dyskotekach niemal na całym świecie królowała wówczas muzyka z filmu z przebojowymi kompozycjami zespołu Bee Gees (także nominowanymi do Oscara).

Saturday Night Fever • Night Fever • Bee Gees

Lista filmów i seriali, które 28 lutego znikną z platformy Netflix.

21

40 dni i 40 nocy

Anakonda

Anioły i Demony

Baby Driver

Czarownica

DeepUndercover Collection

Dudley Doskonały

Dziewczyna moich koszmarów

Dziki żądze

Fifty

Flowers

Gorączka sobotniej nocy

Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe

Kod da Vinci

Krąg

Los Angeles w ogniu

Maska Zorro

Moja dziewczyna wychodzi za mąż

My Honor Was Loyalty

Na linii ognia

Nieproszeni goście

Nietykalni

Nieznany

NightFare

Norbit

Norweski speed 2

Nowe przygody Lucky Luke’a

Oaza Oscara

Obłędny rycerz

Obsesja

Podwójne kłopoty wracają

Policja zastępcza

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Striptease

Tammy

Womenat War (1939-1945)

Zabić Hitlera! Diabelne szczęście zbrodniarza