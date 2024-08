Wdowa po twórcy "Ostrego dyżuru" pozywa. Oskarża twórców nowego serialu o "osobistą zdradę"

Pozew wskazuje, że "The Pitt", podobnie jak "Ostry dyżur", jest serialem, którego akcja dzieje się w szpitalu, jednak została przeniesiona z Chicago do Pittsburgha. Mimo zmiany lokalizacji oba projekty mają wspólnego producenta wykonawczego, scenarzystę, główną gwiazdę, firmy produkcyjne, studio i sieć telewizyjną, co według oskarżycieli czyni "The Pitt" dokładnym odwzorowaniem "Ostrego dyżuru".