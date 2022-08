Weekend zamknięcia 16. BNP Paribas Dwa Brzegi

Sobotni (6 sierpnia) poranek rozpoczynamy od zwycięzcy Millenium Docs Against Gravity - "Lombardu" (Kino Lubelskie, godz. 10:00). Po nim spotkanie z reżyserem Łukaszem Kowalskim (Sala Bursztynowa, godz. 11:30). Później "Tonia" (Kino Lubelskie, godz. 12:00) i rozmowa z reżyserem Marcinem Bortkiewiczem (Sala Bursztynowa, godz. 13:45). O godz. 14:00 przeniesiemy się do świata księżnej Diany w pokazywanym premierowo na naszym Festiwalu dokumencie "Diana. The Princess" (Kino Lubelskie, godz. 14:00).