Widzowie mieszają film Netfliksa z błotem. "Najgłupszy tego roku"

Obie panie zostały zmiażdżone przez krytyków i przez widzów. "Weteranka" zbiera ostre komentarze w mediach społecznościowych. "To jeden z najnudniejszych filmów, jaki widziałem w tym roku i jak do tej pory również najgłupszy. Dowód na to, że przydaje się opcja przyspieszenia na Netfliksie" - napisał jeden z użytkowników X. "TOP5 najgorszych filmów, jakie powstały. Kompletna strata czasu" - czytamy. "Nowy film od Netfliksa ma prawdopodobnie najgorszy możliwy scenariusz. Twórcy sami zapomnieli, w jakim momencie rozgrywa się ich wielki finał i przez przypadek noc zamienia się w dzień!" - punktuje inny internauta.