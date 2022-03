"Niewygodna" scena w serialu Netfliksa. Internet oszalał

"Nowy smak wiśni" to produkcja adresowana do koneserów filmów dziwacznych, makabrycznych, sięgających w głąb ludzkiej jaźni, w sferę podświadomych i półświadomych doznań. Gdy ogląda się dzieło stworzone przez Lenore Zion i Nicka Antoscę, od razu przypominają się dzieła kultowego reżysera Davida Lyncha. Nie przypadkiem więc akcja miniserialu nie rozgrywa się współcześnie, lecz przenosi widzów do lat 90.