Widzowie oglądają na potęgę. Tak dużego przeboju Netflix dawno nie miał

"Dama" wśród najpopularniejszych filmów Netfliksa

Faktem jest, że w ostatnim czasie efekty komputerowe w filmach są na coraz niższym poziomie. Jest to związane głównie z krótszym okresem postprodukcji, który nie pozwala stworzyć dobrych efektów specjalnych. Tym sposobem większość filmów z lat 90. ubiegłego wieku w tym temacie bije na głowę to, co obecnie powstaje. Żeby daleko nie szukać, wystarczy obejrzeć "Ostatniego smoka" z 1996 roku.