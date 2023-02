Widzowie oszaleli na jego punkcie. Sprint nago przed kamerą stał się hitem filmu "Dawna ja"

Film Dave'a Franco wyróżnia się sporą liczbą scen z nagością. Nie jest to jednak nagość powiązana ze scenami seksu. "Nagość stała się idealną metaforą podróży mojej bohaterki. Próbuje ona znaleźć drogę powrotną do swojej istoty, najbardziej nagiej formy tego, kim jest jako osoba. Metafora nagości była dla nas w sam raz" – wyjaśnia Alison Brie w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter".