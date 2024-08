Widzowie pytają, dlaczego zmienili płeć postaci? "Nowoczesna interpretacja"

"Chcieliśmy stworzyć bardzo barwną postać pirata morskiego. Nawet jeśli jest to pomniejsza postać w książce, to, jeśli zamierzamy zrobić tak wielką sprawę z sojuszu Zielonych i Triarchii, musieliśmy ją tu wprowadzić. Ten wątek serialu to nie tylko Tyland. To wątek Tylanda i jego relacji z Sharako. Od samego początku chcieliśmy, by Sharako była kobieta. Koniec, kropka. W trakcie castingu mieliśmy szczęście, że pojawiła się Abigail Thorn. Wszyscy byliśmy zachwyceni jej występem" – powiedział showrunner.