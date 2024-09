Widzowie szturmują kina. Drugi wynik w historii. Pokonał nawet "Diunę"

Po weneckiej premierze "Hollywood Reporter" chwalił świeżość spojrzenia reżysera na odkurzony temat. "’Beetlejuice Beetlejuice’ to uczciwa, inteligenta forma rozrywki oparta na nostalgii za czasem, gdy reżyser szokował widzów wrażliwością klowna z piekieł. Nawet, jeśli mamy do czynienia z odcinaniem kuponów, to przyjemność z oglądania filmu i jego bohaterów nam to wynagradza" – napisał krytyk. Jego zdanie podziela większość widzów, którzy w serwisie Rotten Tomatoes wystawili czarnej komedii 82 proc. pozytywnych ocen.