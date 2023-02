Widzowie TVN zobaczą film o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Cała prawda o Owsiaku i WOŚP?

O Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy słyszał każdy Polak, a wielu z nas korzystało ze szpitalnych sprzętów co roku fundowanych przez WOŚP. Nie byłoby ich bez wsparcia osób, które w okolicy stycznia wrzucają pieniądze do puszek wolontariuszy, wysyłają charytatywne SMS-y i biorą udział w setkach tysięcy aukcji internetowych (w tym roku 201 418!). Cel jest jeden - przebić kolejną barierę, uzbierać jeszcze więcej pieniędzy niż podczas wcześniejszych finałów - dla wcześniaków, seniorów, a w tym roku dla osób z sepsą. I to naprawdę działa, to się udaje.