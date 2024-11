Wielka strata dla świata filmu. Odeszli w 2024 roku

Zasłynął jako kapitan "Sokole Oko" w "MASH-u" Roberta Altmana. Był to przełom w jego karierze. W kolejnych latach budował status gwiazdy dzięki licznym występom w znanych, pierwszoligowych produkcjach. Grał u takich reżyserów, jak m.in. Alan J. Parker, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Werner Herzog, czy Oliver Stone. Z powodzeniem występował w typowo komercyjnych produkcjach - komedii wojennej "Złoto dla zuchwałych" z Clintem Eastwoodem (1970), w tytułowej roli Johna "Klute’a" w głośnym thrillerze Alana J. Parkera (1971) i komedii "Jego najlepszy numer" z udziałem Jane Fondy (1973, nominacja do BAFTA), czy w horrorach: "Nie odwracaj się teraz" Nicolasa Roega (1973, nominacja do BAFTA), "Dzień szarańczy" Johna Schlesingera (1975) i "Inwazja porywaczy ciał" Philipa Kaufmana (1978, nominacja do Saturna), by wymienić tylko niektóre. Nigdy nie otrzymał nawet nominacji do Oscara, dopiero w 2017 roku ogłoszono, że otrzyma Oscara honorowego za całokształt twórczości.