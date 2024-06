Wzruszająca przemowa Szyca na pogrzebie przyjaciela. Aktor nie może się pozbierać

Przemowa Borysa Szyca

- Odkąd odszedł Arek, próbuję uporządkować daty, myśli i uczucia. To bardzo trudne. Jestem szczęściarzem, że to ty mnie wprowadziłeś w ten zawód. Bo czułem się zaopiekowany i czułem się szczęśliwy. Czułem, że kręcenie filmów to jest wielka przygoda. To jest radość, to jest robienie czegoś wspólnie. I inaczej sobie już nie wyobrażam robić filmów - powiedział aktor w trakcie pogrzebu.