Wielki chaos. Wariant Delta przerwał zdjęcia do prequela "Gry o tron"

Nie trzeba było długo czekać na kolejną złą wiadomość, która napłynęła od innego telewizyjnego giganta. Stacja HBO poinformowała, że została zmuszona przerwać zdjęcia do serialu "House of the Dragon". Produkcji, która miała stać się jednym z najważniejszych filmowych wydarzeń przyszłego roku. Ogromny budżet, ogromne oczekiwania i wiara w to, że uda się powtórzyć spektakularny sukces "Gry o tron".