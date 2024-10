Wielki powrót Bridget Jones. Hugh Grant nie ma dobrych wiadomości

W pierwszych dwóch filmach, wyprodukowanych w latach 2001 i 2004, Cleaver był rywalem Marka Darcy’ego (Colina Firtha) o względy Bridget Jones, granej przez Renée Zellweger. Jednak w najnowszej książce autorstwa Helen Fielding, "Bridget Jones: Szalejąc za facetem", postać Cleavera nie pojawia się. Mimo to zespół filmowy postanowił znaleźć sposób, by włączyć go do produkcji.