Will i Jada Smith tylko na papierze. A jednak zaskoczyli ostatnio wszystkich

Wytwórnie i producenci filmowi także zareagowali bardzo szybko. Czerwone światło włączyli szefowie Netfliksa, którzy oświadczyli w komunikacie, że całkowicie wycofali się z produkcji "Fast and Loose", w której Smith miał zagrać szefa przestępczego półświatka. Zawieszone zostały także przygotowania do dwóch innych filmów ze zdobywcą Oscara – w tym czwartej części "Bad Boys". Na szczęście dla Smitha ostracyzm nie trwał w nieskończoność. Wrócono do prac na planie "Bad Boysów", a te kilkanaście miesięcy spożytkowano na dopracowanie scenariusza. Pewnie dlatego film dostaje całkiem niezłe recenzje.