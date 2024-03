Winna śmierci Halyny Hutchins. Sąd zdecydował ws. 26-latki

W październiku 2021 r. doszło do śmiertelnego wypadku na planie filmu "Rust", niezależnej produkcji kręconej w Nowym Meksyku. Gwiazdą tego przedsięwzięcia był Alec Baldwin. To właśnie aktor wystrzelił z rekwizytu, który ranił operatorkę Halynę Hutchins i reżysera Joela Souzę. 42-letnia Hutchins została przetransportowana helikopterem do szpitala. Souza miał kilka ran, ale przeżył wypadek. Halyny nie dało się uratować. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko branżą filmową, ale i - można powiedzieć śmiało - całym światem. Miesiącami dyskutowano o tym, co tak naprawdę stało się na planie filmu, publikowano głośne wywiady z Baldwinem i innymi członkami ekipy.