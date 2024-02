Alec Baldwin stanie przed sądem. Aktor może trafić za kratki

31 stycznia aktor złożył oświadczenie przed sądem. Wynika z niego, że Baldwin nie poczuwa się do odpowiedzialności za śmierć koleżanki z planu. Według niego, to nie on pociągnął za spust, a broń wypaliła samoczynnie, bez udziału osób trzecich. Zeznania te stoją w sprzeczności z wynikami badań, którymi podzielili się ubiegłego lata prokuratorzy. Według ich tezy pistolet mógł wystrzelić tylko pod wpływem naciśnięcia spustu.