"Władca mroku" szuka kolejnej ofiary - zwiastun filmu

- Byłem oczarowany niepokojącą pogańską mitologią stworzoną przez scenarzystę Toma de Ville'a z pobudzającymi wyobraźnię obrazami, które podkreśliły dramat skupiony wokół tajemniczego zaginięcia dziecka głównej bohaterki. Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko można znaleźć tak dobrze napisany i intrygująco mroczny materiał na film. Tuż po przeczytaniu scenariusza, w głowie kłębiły mi się pomysły na to, jak go nakręcić i nie mogłem się doczekać, by to zrobić - mówi reżyser William Brent Bell.