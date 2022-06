Wojciech O. planował zabicie prezydent Gdańska? Jest zawiadomienie do prokuratury

Na początku tego roku Wojciech O. groził śmiercią Marcelinie Zawiszy z Lewicy i Pawłowi Olszewskiemu z Platformy Obywatelskiej. Mówił też o stworzeniu "listy śmierci", co doprowadziło do przedstawienia mu aktu oskarżenia i aresztowania go. W maju tego roku Wojciech O. wyszedł z aresztu, dostał nadzór policji. To jednak nie powstrzymało go od kierowania kolejnych gróźb śmierci, tym razem pod adresem prezydent Gdańska - Aleksandry Dulkiewicz.