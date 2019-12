"Wonder Woman 1984" - oficjalny zwiastun. Powrót superbohaterki po 2 latach

Wonder Woman powraca po 2 latach w zupełnie nowym stylu. Tym razem będziemy mieli przyjemność śledzić walkę ze złem superbohaterki w wersji retro. Do sieci trafił zwiastun "Wonder Woman 1984". Poznaliśmy też datę premiery filmu.

Gal Gadot jako Wonder Woman w wydaniu retro (Materiały prasowe)

Tym razem zobaczymy Wonder Woman w wydaniu retro - akcja filmu będzie się dziać w 1984 r., a superbohaterka zmierzy się z całkowicie nowymi wrogami, którymi są Max Lord i Cheetah. Jednak na razie o zarysie fabuły nie wiadomo zbyt wiele.

Reżyserką filmu jest Patty Jenkins. W roli głównej wystąpi Gal Gadot, a w pozostalych Chris Pine jako Steve Trevor, Kristen Wiig jako Cheetah, Pedro Pascal jako Max Lord, Robin Wright jako Antiope i Connie Nielsen jako Hippolyta. Za muzykę odpowiada Hans Zimmer.

Film powstał na podstawie scenariusza Geoffa Johnsa i Davida Callahama na podstawie komiksów DC. Zdjęcia kręcono w Waszyngtonie, Alexandrii w stanie Virginia, studiach Warner Bros. w Leavesden, Londynie, Duxford w Wielkiej Brytanii oraz na Fuerteventurze, Teneryfie i w Almeríi w Hiszpanii.

Premiera filmu "Wonder Woman 1984" 5 czerwca 2020 r.