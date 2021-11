Wrzuć pranie i zapomnij. Nowe pralki i suszarki Samsung AI Control

Samsung – dla wygody

Tak pożądany przez nas komfort gwarantuje nowa linia pralek, pralko-suszarek i suszarek Samsung AI Control. Co je wyróżnia? Przede wszystkim panel AI Control i program Pranie Optymalne AI, który automatycznie dopasowuje ilość wody i detergentu oraz czas prania do wagi i stopnia zabrudzenia ubrań. To ważne, bo nadmiar detergentu to częsty błąd użytkowników pralek. I konkretne skutki negatywne: niedoprane ubrania, nadmiar zużytej wody czy potencjalne alergie. Pogram Pranie Optymalne AI korzysta z czterech precyzyjnych czujników: ważenia prania, dobierania odpowiedniej ilości wody do wagi załadunku, sprawdzającego stopień zabrudzenia wody i dopasowującego ilość detergentu oraz płukań do poziomu zmętnienia wody.