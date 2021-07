Film o Anthonym Bourdainie wywołał burzę. Dawno nie było takiej manipulacji

Co gorsza, przed filmem nie ma żadnej informacji o użyciu SI. Jak sam Neville się chwali, widz nie wie tak naprawdę, które zdania Bourdain wypowiedział, a których nie. Pomimo tego, że twórca opisuje swoje użycie SI jako przejawu "nowoczesnej techniki opowiadania historii", krytycy wyrazili duże obawy o sens użycia "deepfake’owego" głosu. Deepfake to technika, która pozwala na takie nałożenie czyjejś twarzy na innym obrazie, że nie sposób poznać, czy mamy do czynienia z prawdziwym aktorem, czy manipulacją. Jak widać, stosuje się ją także w przypadku głosu.