Wspiera przyjaciela w walce z ciężką chorobą. John Stamos i Dave Coulier pokazali się z łysymi głowami

Po otrzymaniu wiadomości, Coulier podzielił się nią z obsadą z "Pełnej chaty" – w tym ze Stamosem, Candace Cameron Bure, Andreą Barber, Jodie Sweetin, Lori Loughlin, Scottem Weingerem i twórcą serialu Jeffem Franklinem. "Nie chciałem, żeby usłyszeli to od kogoś innego, więc wysłałem wiadomość tekstową" – powiedział aktor, dodając, że ich reakcja była natychmiastowa. "To była po prostu fala wsparcia: 'Będziemy tam. Powiedz tylko kiedy. Wiemy, że jesteś w świetnych rękach z Mel, ale daj znać, co możemy zrobić?'" – wspomina Coulier. "To naprawdę przytłaczające, ile miłości mamy dla siebie nawzajem. Byliśmy ze sobą przez tyle lat i to jest naprawdę niezwykłe".