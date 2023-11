Wstrząsająca historia z filmu Scorsese. "Ponad 600 ofiar"

Z prawdziwą historią nie ma zaś nic wspólnego ostatnia produkcja, o której mówimy w podcaście. Chodzi o horror "Slotherhouse: Leniwa śmierć", która jakimś cudem trafiła do szerokiej, międzynarodowej dystrybucji. Film tak zły, że aż dobry. Jak to się stało, że mały, niewinny leniwiec zaczął zabijać na uczelnianym kampusie? O co chodzi w tej produkcji? Posłuchajcie.