"Wszystkie nasze strachy". Dlaczego Polska boi się gejów? [RECENZJA]

Daniel Rycharski, w którego wciela się Dawid Ogrodnik, jest mocno zaangażowany w życie swojej wsi. Tworzy kapliczki, które stawia przy drogach, by ludzie mogli się przy nich modlić, spotyka się z nimi w kościele, ale i imprezuje w nocy przy ognisku. Co jakiś czas przyjeżdża do niego kurator z warszawskiej galerii, by sprawdzić, co nowego stworzył. Oprócz tego Daniel jest wyoutowanym gejem.