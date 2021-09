"Hiacynt" filmem 2021 roku? Obok tej historii nikt nie przejdzie obojętnie

To w filmie Piotra Domalewskiego zaledwie jeden poziom historii. "Hiacynt" to nie jest film stricte historyczny. To przede wszystkim film o człowieku, który musi odnaleźć się w PRL, w systemie, w toksycznej relacji z ojcem, w swojej seksualności. A to wszystko sprawia, że "Hiacynt" ma ogromne szanse trafić do potężnego grona odbiorców. Nie tylko w Polsce, ale za sprawą Netfliksa także za granicą.