Wybuchy, ciężki sprzęt, utrudnienia na drogach. Tak powstaje nowy polski film

Jak podają lokalne media z Krakowa, od 20 do 22 października filmowcy kręcą na moście Dębnickim, co spowoduje pewne utrudnienia w ruchu. "Do wtorku, 22 października do godzin porannych zamknięta będzie połowa szerokości mostu na fragmencie ok. 1/3 długości. Ruch pojazdów zostanie skierowany na drugą stronę i będzie się odbywał dwukierunkowo po jednej jezdni. Droga dla rowerów i pieszych pozostanie otwarta, pojawią się chwilowe wstrzymania ruchu" - podaje portal Life in Kraków.