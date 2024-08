Powrót po 20 latach! Myśleliście, że się nie doczekacie?

"Vinci" z 2004 r. to dla wielu jeden z najfajniejszych polskich filmów. Widać to po ocenach czy komentarzach. Produkcja z Borysem Szycem, Kamilą Baar i Robertem Więckiewiczem podobała się do tego stopnia, że otrzymała kilka prestiżowych nagród i nominacji. Film zgarnął Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni za najlepszy scenariusz - napisany przez Juliusza Machulskiego. Miał dwie nominacje do "polskich Oscarów", czyli Orłów (za najlepszy scenariusz i reżyserię).