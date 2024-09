Wycofali z kin dzieło jego życia. "Dam radę. Nigdy się nie poddam"

Przypomnijmy, że aby sfinansować swoje opus magnum Kevin Costner sam wyłożył 38 mln dolarów, zastawiając swoją posiadłość nad oceanem w Santa Barbara wartą 50 mln. Dziennikarzom powiedział wówczas: "Nie chcę, aby te wszystkie rzeczy, które posiadam, czy to pieniądze, czy nieruchomości, były same w sobie dla mnie tak ważne, że nie mógłbym myśleć o tym, co chcę zrobić w życiu. Zatrzymam tyle rzeczy, tyle pieniędzy, żeby mojej rodzinie żyło się dobrze. Uznałem jednak, że pieniądze nie mogą mnie kontrolować".